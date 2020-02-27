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فنانون عبروا عن غضبهم بعد بيع مكتب أحمد زكي مقابل 800 ألف جنيه

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:22 م
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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أثار شقيق هيثم أحمد زكى، رامي عز الدين، نجل الفنانة الراحلة هالة فؤاد، والأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، غضب عديد من الفنانين وممن زاملوا الراحل أحمد زكي، بعد بيع مكتب الهرم الذي جرى بيعه مقابل 800 ألف جنيه وذلك بعد حصوله على ميراث الفنان الراحل هيثم أحمد زكي ومن ضمن قائمة تلك الممتلكات: "شقة بمنطقة المهندسين وأخرى بمنطقة الهرم وشقة في منطقة نيو جيزة سدد جزءا من ثمنها يقارب 15% وشاليه في منطقة الجونة مسدد من ثمنه قرابة 20% بالإضافة لشقة ببيفرلي هيلز، بجانب 3 سيارات وحسابين في كل منهما مبلغ 110 ألف جنيه، بالإضافة لوثيقة تأمين قيمتها 200 ألف جنيه".



وجاءت ردور أفعال غاضبة من الفنانين، وكان أبرزهم الفنانة رغدة حيث عبرت عن ذلك خلال استضافتها من قبل وائل الابراشي قائلة:" أحمد زكى اتيتم في الدنيا، ومينفعش يتيتم في الآخرة، احنا لسه موجودين، والله روحه هتلعنا 100 ألف مرة في اليوم لو احنا سيبنا الموضوع يعدى كده"، مردفة:"الحاجات دى مبعتبرهاش بس موروث فنى أو أسرار شخصية، ولكن باعتبرها شرفه الشخصى، ثم شرفه الفني ثانيا، عزة نفسه وكرامته بتتباع في السوق".



وأستكملت كلامها :" رامى شقيق هيثم من الأم، ولا يعرف شيء عن أحمد زكى، ولم يكن لديه أي صلة تواصل معه، كما أنه كان يعيش في لندن، وعرف بالصدفة أن شقيقة هيثم توفى، مشيرة إلى أنه كان الأحرى برامى شقيق هيثم، أن يتصل بالمحامى، وطلب الحصول على العقارات والسيارات، ويعطى المقتنيات لأهله أو النقابة.



ووجهت رسالة لوالد شقيق هيثم أحمد زكي قائلة:" أن يرسل كل مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكى، موضحة أنها تملك من مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكى ساعة قائلة: "كان ملبسهالى في باريس لما طلعت معاه رحلة فرنسا قبل تأكيد مرضه، وأول نضارة كان بيلبسها ويخرج بيها بالليل.. وهذا ما أملكه بجانب أشياء رمزية".

وأعربت عن صدمتها ببيت شعر "عوى ذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى.. وصوّت وانسان فكدت أطير"، مردفة:"وقع الصدمة على كانت مخيفة".



وأعرب الإعلامي وائل الإبراشي، عن حزنه الشديد بسبب إهمال ورثة الفنان هيثم أحمد زكي تراث ومقتنيات والده الفنان أحمد زكي، "الواحد كاد يبكي وكان بيمسك نفسه وهو بيشوف المقتنيات وهي مهملة، المفروض كراتين بهذا الشكل وصناديق جُمعت فيها الأوراق والمستندات كان حد يحافظ عليها أو يخاف عليها".





وجاء عضب الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في أنه سيقاضي شقيق الفنان هيثم أحمد زكي وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية، أن محامي رامي خدعهم لأنهم تواصلوا معه، وقال أنهم لم يفرطوا في شئ من مقتنيات أحمد زكي، حيث قال:" المستشار بلال عبدالغني اتفق معي على أنه عند بيع أى شيء من مقتنيات شقة الفنان أحمد زكى سوف يتصل بي أنا والفنان أحمد السقا ومن ذلك الحين لم يظهر ، مشيرا الي أن تاريخ أحمد زكي كبير وما حدث أستهانة بتاريخه الكبير.



وناشدة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المالك الجديد لمكتب الراحل أحمد زكى ، لتشكيل لجنة لجرد جميع مقتنياته وسيتم عمل متحف بوزارة الثقافة يليق بالراحل أحمد زكى، وذلك خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشي، وعبرت عن رغبتها في التفاوض مع مشتري الشقة، قائلة: "إن الوزارة مستعدة لعمل تفاوض على سعر ومقابل هذه المحتويات ونتمنى الوصول في النهاية إلى حل بالتعاون مع بعض".



والجدير بالذكر أن ، مقتنيات المكتب القاطن بمنطقة الهرم، ضمت مكاتبات وجوابات المعجبين ومراسلات أحمد زكي، مع زوجته الراحلة هالة فؤاد، فضلًا عن العديد من الوثائق، بعض ملابسه التى استخدمها فى بعض الأفلام، ولا سيما دوره بفيلم أيام السادات، ووصولات لمبالغ من الأفلام، ومنها فيلم درب الهوى، وفيلم الوسية.. وكذلك سيناريوا لصلاح جاهين.. اسمه القنبلة، وعدد من ألبومات كثيرة من الأفلام التي مثلها أحمد زكى، ويوجد بعض كارتين بنها النسخ الأصلة للأفلام والأعمال الفنية المختلفة للراحل، مضيفا أن هناك مذكرة توجد بها أرقام الفنانين، منها سعاد حسنى وفريد شوقى وفاتن حمامة.. ويوجد بالمكتب جزء من سيناريوهات الأفلام ومنها عدد منها لم يمثل بها بسبب مرضه".

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