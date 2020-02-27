"شركات السياحة" توجه رسالة لحاجزي رحلات العمرة

علق باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، على قرار السعودية الخاص بتعليق رحلات العمرة بسبب فيروس كورونا، قائلًا إن كل مواطن حجز للعمرة حقوقه مضمونة مع الشركات، ومن من لديه الرغبة في الانتظار فينتظر، ومن لديه الرغبة في إلغاء الرحلات فحقوق الجميع مضمونة.



وأضاف "السيسي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مستوى النظافة المتواجدة في الحرم حاليًا عالية جدًا للمعتمرين المتواجدين بالسعودية حاليًا، ولا يوجد أي مشكلات حتى الآن.



وتابع: "الأمور مطمأنة في السعودية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المواطنين العائدين من الخارج"، لافتًا إلى أن السعودية تعلق كل أنواع التأشيرات بشكل مؤقت.

