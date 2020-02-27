Advertisements
Advertisements
Advertisements

طبيب مناعة محذرًا من مخاطر كورونا: "بلاش بوس وأحضان"

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:52 م
Advertisements
الدكتور مجدي بدران
الدكتور مجدي بدران
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعة المصرية للمناعة، إن الإنفلونزا العادية تقتل كل عام نصف مليون نسمة، أما الوفيات الناتجة من الإصابة بفيروس كورونا فلا تزيد عن 2%.

وتابع "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن نسبة الوفيات في إيران بسبب كورونا وصلت لـ11%، نتيجة عدم وجود شفافية في الإعلان عن الإصابات، ومعظم المرضى الموجدين في الكويت مؤخرًا قاموا بزيارة طهران.

ولفت إلى أن الحجر الصحي في مصر جيد للغاية، وأشادت به منظمة الصحة العالمة، مشددا على ضرورة ترك الأحضان والقبلات حتى قدوم الصيف للقضاء على انتشار كورونا، وارتداء الكمامات عند الاحتكاك بأي شخص مصاب بالإنفلونزا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفيات ايران فيروس كورونا الوفيات الإنفلونزا

أخبار تهمك

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ يوم

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 13 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة.. محمد النني يوجه صدمة قوية لـ"صلاح"

منذ نصف ساعة

كارثة تهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 22 ساعة

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ ساعتين

صدمة كبرى للجماهير بشأن معركة الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

مفاجأة مدوية يجهزها فايلر أمام صن داونز.. خروج لاعبين من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ ساعتين و 31 دقيقة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة نارية من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد وفاة جنى بفيروس الإنفلونزا الموسمية.. اعرف أعراض وأسباب المرض والوقاية منه

أستاذ أمراض كبد يوجه نصائح للعاملين بالمطارات لتجنب فيروس كورونا

"الصحة" تكشف علاقة "السوشي" بفيروس كورونا

أستاذ طب وقائي: كورونا أخطر قليلا من الأنفلونزا العادية

وكيل صحة الفيوم: حزمة من التدابير لمواجهة "فيروس كورونا" في حالة الأشتباه بالأصابة

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:18 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

كارثة تهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

07:20 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

05:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status