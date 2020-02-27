طبيب مناعة محذرًا من مخاطر كورونا: "بلاش بوس وأحضان"

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعة المصرية للمناعة، إن الإنفلونزا العادية تقتل كل عام نصف مليون نسمة، أما الوفيات الناتجة من الإصابة بفيروس كورونا فلا تزيد عن 2%.



وتابع "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن نسبة الوفيات في إيران بسبب كورونا وصلت لـ11%، نتيجة عدم وجود شفافية في الإعلان عن الإصابات، ومعظم المرضى الموجدين في الكويت مؤخرًا قاموا بزيارة طهران.



ولفت إلى أن الحجر الصحي في مصر جيد للغاية، وأشادت به منظمة الصحة العالمة، مشددا على ضرورة ترك الأحضان والقبلات حتى قدوم الصيف للقضاء على انتشار كورونا، وارتداء الكمامات عند الاحتكاك بأي شخص مصاب بالإنفلونزا.

