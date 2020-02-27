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خطوة جديدة من دي بروين تحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:49 م
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كيفين دي بروين
كيفين دي بروين
أحمد عصام
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حسم اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مستقبله مع الفريق وذلك بشأن البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا اتليتك"، إلى أن كيفين دي بروين سعيد جداً في مانشستر سيتي ولا يفكر في مغادرة النادي إطلاقاً، واللاعب يقوم حالياً ببناء منزله الجديد في مانشستر.

 

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن منع فريق مانشستر سيتي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين قادمين بداية من النسخة المقبلة، وهذه العقوبة جعلت مستقبل اللاعب قد ينهار مع الفريق.

 

يذكر أن فريق مانشستر سيتي حقق فوزا صعبا بالأمس على حساب فريق ريال مدريد الإسباني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في إطار منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

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