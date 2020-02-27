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مدينة الملك عبدالله الطبية تعقد مؤتمر التسويق الصحي الأول بمكة

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:43 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلة بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي، عقد المؤتمر الأول للتسويق الصحي ولمدة يومين من 15 إلى 16 أبريل المقبل، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالمدينة الطبية حاتم المسعودي أن أهمية هذا المؤتمر تأتي في الوقت الذي تتسابق فيه قطاعات الدولة بالتحول الى الخصخصة والذي يعد التسويق أحد أركانه الأساسية لتحقيق أهدافه.

ويسعى مؤتمر التسويق الصحي الأول لإثراء مفهومه وتبادل الخبرات حول عدة محاور تشمل التخطيط الاستراتيجي للتسويق الصحي، التسويق الصحي الرقمي وأدواته للخدمات الصحية، التحليل التسويقي للرعاية الصحية، وكيفية صناعة العلامة التجارية في الرعاية الصحية، والابتكار التسويقي، وأسس العناية بالعملاء في الرعاية الصحية، وتأهيل الكوادر المؤهلة للتسويق الصحي، وأخيرًا ماهية علاقة المحتوى الإعلامي بالتسويق الصحي.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بمفهوم التسويق بمجال الرعاية الصحية والذي يضم نخبة من المتحدثين المختصين بعالم الإعلام والتسويق والتقنية، وذلك لتسليط الضوء على التحديات والصعوبات ومستقبل تسويق الرعاية الصحية، وكذلك كيفية بناء استراتيجية التسويق للخدمات الصحية وتسليط الضوء على دور المناهج الأكاديمية والتعليمية في دعم التسويق الصحي وتأهيل الكوادر المتخصصة.

ويستهدف المؤتمر كل القطاعات الصحية التي تشمل التجمعات الصحية من مستشفيات تخصصية ومستشفيات عسكرية، وكذلك القطاع الخاص الصحي إضافة إلى قطاع الصيدليات وشركات المنتجات الطبية وشركات التأمين الطبي ووكالات الدعاية والإعلان والجامعات السعودية التي تضم أقسام التسويق والإعلام والكليات الطبية، وأخيرًا الشركات ذات الخدمات التقنية.

وخصصت إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالمدينة الطبية بريدًا إلكترونيًّا [email protected]؛ لاستقبال الاستفسارات والراغبين بالمشاركة بالمؤتمر للمهتمين من كل القطاعات.

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