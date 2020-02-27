شاهد عيان يروى تفاصيل انتحار شاب من الدور التاسع بفيصل (فيديو)

قال "إسلام" الشاهد على واقعة انتحار الشاب من الطابق التاسع من شرفة أحد عقارات شارع فيصل الرئيسي، إنه استيقظ في صباح اليوم في حدود الساعة التاسعة ونصف على صوت صراخ، معقبا" كنت في البداية اعتقد أنه حريق او سرقة"، فوجدنا شاب يحاول إلقاء نفسه من النافذة، على الفور أسرعت للطابق التاسع لمحاوله إنقاذه مع أصدقائه.



وأفاد الشاهد لـ "الفجر"، أنه حاولنا اقناعه بعدم الانتحار، وجذبه لفوق، فخلع ملابسه بواسطه أيدينا من كثره جذبه، فوضع قدميه على الحائط حتى يسقط، مهددا كل من يحاول شده سيسقط معه، مضيفًا من كثرة صراخنا نادينا على الجيران لانقاذه معنا، فجاء أثنين آخرين وعند رؤيته لهم سقط وأفلت يديه من أيدينا، حتى سقط عاريًا من فوق إثر خلع ملابسه في أيدينا.



وأضاف الشاهد، كانت كلماته الأخيره لنا، " أنا هنتحر.. عشان زهقت من الدنيا، وعشان أبويا يرتاح مني"، مشيرًا أنه كانت على وجهه ابتسامه موت، بالاضافة أنه كان مصممًا على الانتحار، بالرغم من محاولاتنا الكثيره لانقاذه.



وكشفت مناظرة النيابة، بحنوب الجيزة، لجثة الشاب المنتحر، أن بها كسور في العظام وكدمات متفرقة بجسده.



وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، فيما استدعت أسرة الشاب لاستماع أقوالهم، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.



وانتقل فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لمعاينة موقع الجريمة، فيما طلبت تشريح جثة الشاب للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

