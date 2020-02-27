كورة ستار Roma live مشاهدة مباراة روما وجينت بث مباشر Yallakora يلا شوت Roma رابط روما مباشر متعددة

ومن المقرر أن موعد مباراة روما وجينت اليوم الخميس الموافق 27 /2/ 2020 ، حيث تنطلق صافرة حكم المباراة حسب توقيتات الدول العربية في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءاً بتوقيت السعودية، الثامنة إلا خمس دقائق مساءاً بتوقيت مصر، الثامنة إلا خمس دقائق مساءاً بتوقيت فلسطين، وتنقل مباراة روما وجنيت على شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي دور الـ 32، وحددت الشبكة قناة “بي ان سبورت 4” لنقل وإذاعة مباراة روما اليوم، وأعلنت الشبكة عن معلق مباراة روما وجينت، ليكون أحمد فؤاد.





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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة روما وجينت





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