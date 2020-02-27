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بث مباشر مباراة روما الآن| مشاهدة مباراة روما وجينت اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:42 م
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مشاهدة مباراة روما
مشاهدة مباراة روما
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يستقبل ملعب غيلامكو أرينا مباراة قوية للغاية وحاسمة في مسيرة الفريقين في بطولة الدوري الأوروبي 2020 ضمن مباريات ذهاب الدوري الأوروبي دور الـ 32 من البطولة، حيث يستقبل جينت ضيفه الثقيل روما الإيطالي ضمن مباريات الدوري الأوروبي، وضمن تغطيتنا لمباريات الدوري الأوروبي اليوم، نقدم القنوات الناقلة لمباراة روما  وجينت اليوم، والتي يبحث عنها محبي ومتابعي روما في الوطن العربي.

 

القنوات الناقلة لمباراة روما وجينت

 

ومن المقرر أن موعد مباراة روما وجينت اليوم الخميس الموافق 27 /2/ 2020 ، حيث تنطلق صافرة حكم المباراة حسب توقيتات الدول العربية في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءاً بتوقيت السعودية، الثامنة إلا خمس دقائق مساءاً بتوقيت مصر، الثامنة إلا خمس دقائق مساءاً بتوقيت فلسطين، وتنقل مباراة روما وجنيت على شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية،  الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي دور الـ 32، وحددت الشبكة قناة “بي ان سبورت 4” لنقل وإذاعة مباراة روما اليوم، وأعلنت الشبكة عن معلق مباراة روما وجينت، ليكون أحمد فؤاد.

 


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