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عاجل.. تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب حادث قطار 654 المطور "إسكندرية - مطروح"
الخميس 27/فبراير/2020 - 07:39 م
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كرستينا عياد
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أعلنت وزارة النقل أن الهيئة القومية لسكك جديد مصر شكلت لجنة فنية برئاسة نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة للوقوف على أسباب خروج الجرار والعربات الأولى والثانية والثالثة من قطار رقم 654 ركاب مطور عن القضبان.
وتوقف القطار القادم من الأسكندرية إلى مطروح بين محطتي سيدي عبدالرحمن وغزال بخط القباري مطروح.
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