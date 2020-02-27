نجم برشلونة يتغنى برونالدينيو قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

حرص مارتن برايثويت لاعب فريق برشلونة الإسباني على التحدث عن ذكرياته مع مباريات الكلاسيكو قبل تعاقده مع الفريق الكتالوني في الفترة وإرتداء قميص البارسا.





وسوف يكون برايثويت الكلاسيكو المقبل ضد ريال مدريد هو الأول له مع الفريق، حيث سيحل فريق برشلونة ضيفا على الفريق الأبيض بملعب السانتياجو برنابيو يوم الأحد المقبل.





وقال برايثويت في تصريحات صحفية : "‏ستكون تجربة رائعة، وهي المباراة الأكثر أهمية في العالم ويشاهدها الجميع. حقًا أريد اللعب".





وأضاف : "أتذكر رونالدينيو والذي كان غير عادي، وأتذكره تمامًا في تلك الكلاسيكو الذي راوغ فيه العديد من الاعبين ثم سجل هدف وصفق له الملعب بأكمله".





وتابع : "‏أنا شخص بسيط و صادق و دائماً أعطي مئة في المئة لأي عمل أقوم به، وستكون تجربة رائعة وهي المباراة الأكثر أهمية في العالم ويشاهدها الجميع، وحقًا أريد اللعب".



