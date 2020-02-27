Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم برشلونة يتغنى برونالدينيو قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:36 م
Advertisements
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
Advertisements
 
حرص مارتن برايثويت لاعب فريق برشلونة الإسباني على التحدث عن ذكرياته مع مباريات الكلاسيكو قبل تعاقده مع الفريق الكتالوني في الفترة وإرتداء قميص البارسا.

وسوف يكون برايثويت الكلاسيكو المقبل ضد ريال مدريد هو الأول له مع الفريق، حيث سيحل فريق برشلونة ضيفا على الفريق الأبيض بملعب السانتياجو برنابيو يوم الأحد المقبل.

وقال برايثويت في تصريحات صحفية : "‏ستكون تجربة رائعة، وهي المباراة الأكثر أهمية في العالم ويشاهدها الجميع. حقًا أريد اللعب".

وأضاف : "أتذكر رونالدينيو والذي كان غير عادي، وأتذكره تمامًا في تلك الكلاسيكو الذي راوغ فيه العديد من الاعبين ثم سجل هدف وصفق له الملعب بأكمله".

وتابع : "‏أنا شخص بسيط و صادق و دائماً أعطي مئة في المئة لأي عمل أقوم به، وستكون تجربة رائعة وهي المباراة الأكثر أهمية في العالم ويشاهدها الجميع، وحقًا أريد اللعب".

Advertisements

أخبار تهمك

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 23 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يرد على تصريحات مدرب صن داونز.. ويلمح لإمكانية استبعاد "المتمردين"

منذ ساعة و 14 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ ساعة و 15 دقيقة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 9 ساعات

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ ساعة و 9 دقيقة

كارثة تهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ 34 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة مدوية يجهزها فايلر أمام صن داونز.. خروج لاعبين من التشكيل الأساسي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

صدمة كبرى للجماهير بشأن معركة الكلاسيكو

منذ 43 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:18 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

كارثة تهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

07:20 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

05:43 م

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

11:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status