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بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي والنصر اليوم 2020/2/27 "الدوري السعودي" Kora live

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:39 م
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مشاهدة مباراة النصر والاهلي
مشاهدة مباراة النصر والاهلي
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يدخل فريق الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز والخروج من كبوة الهزيمة المفاجئة أمام فريق الفتح الجولة الماضية والاقتراب من وصافة الدوري.

مشاهدة مباراة النصر والاهلي في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والاهلي في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والاهلي في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والاهلي في الدوري السعودي

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 41 نقطة بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر الهلال بينما جاء فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.


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