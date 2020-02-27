كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والنصر KORA LIVE يوتيوب مباراة الاهلي اليوم Ahly live

يسعى فريق النصر لمواصلة النتائج الإيجابية والانتصارات ومواصلة ملاحقة المتصدر الهلال مستغلا عامل الأرض والجمهور.





بينما يدخل فريق الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز والخروج من كبوة الهزيمة المفاجئة أمام فريق الفتح الجولة الماضية والاقتراب من وصافة الدوري.





مشاهدة مباراة النصر والاهلي في الدوري السعودي





مشاهدة مباراة النصر والاهلي في الدوري السعودي





مشاهدة مباراة النصر والاهلي في الدوري السعودي





مشاهدة مباراة النصر والاهلي في الدوري السعودي





ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 41 نقطة بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر الهلال بينما جاء فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.







