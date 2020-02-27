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"البحرين" تؤكد: جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا تتماثل للشفاء

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:25 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر
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أكدت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم الخميس، على أن جميع الحالات الـ33 المصابة بفيروس "كورونا" ليست في خطر وتتماثل للشفاء، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأعلنت السلطات البحرينية، في وقت سابق من اليوم، وقف جميع الرحلات من وإلى العراق ولبنان، بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت الصحة البحرينية، يوم أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 33 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة، مشيرة إلى أن "هذه الحالات الجديدة قادمة من إيران ولم يدخلوا البلاد"، مشددة على أن "العائدين قد يشكلون مصدرًا لانتشار الفيروس".

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس البحرين

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