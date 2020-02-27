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final exam مواعيد امتحانات جميع المراحل التعليمية الأزهرية والعامة للعام الدراسي 2020 "اخر السنة"

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:29 م
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أرشيفية
أرشيفية
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final exam مواعيد امتحانات جميع المراحل التعليمية الأزهرية والعامة للعام الدراسي 2020 "اخر السنة"

ننشر لكم متابعينا في بوابة الفجر الإلكترونية مواعيد امتحانات جميع المراحل التعليمة الأزهرية والعامة للعام الدراسي الجاري 2020-2021 ، بناءً على الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  وقطاع المعاهد الأزهرية في بداية العام الدراسي .


مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية الأزهرية 2020

تبدأ امتحانات الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2020 يوم 16 ابريل المقبل.


مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني الاعدادية والثانوية الأزهرية 2020

تبدأ امتحانات الاعدادية الازهرية وامتحانات الثانوية الأزهرية يوم 26 ابريل القادم 2020


وكشف المصدر في بيان للأزهر الشريف ان موعد امتحانات الشهادة الابتدائية والاعدادية ستكون يوم 12 مايو 2020 اما امتحانات الثانوية العامة الأزهرية ستكون يوم 30 مايو حتى 27 يونيو 2020.


مواعيد امتحانات جميع المراحل التعليمية العامة 2019 / 2020

ستبدأ امتحانات نهاية السنة الدراسية 2020-2019 لجميع المراحل التعليمية “ابتدائي ،اعدادي ،ثانوي” ، ستكون يوم 4 مايو وتنتهي يوم 15 مايو 2020.


موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2020

ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 16 مايو 2020 .


موعد امتحانات الشهادة الثانوي العامة الترم الثاني 2020

ستبدأ امتحانات الشهادة الثانوية العامة ستكون  في يوم 7 يونيو وتنتهي امتحانات الشهادة الثانوية العامة يوم 4 يوليو 2020.


جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي 2020

سيتم قريبا صدور جدول الامتحانات النهائي للثانوية العامة 2020 حيث ينتظر الطلاب والطالبات صدور جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي لعام 2020 بشغف،ولكن سيتم صدور الجدول بعد الانتهاء من اخذ ارآء الطلاب وأولياء امورهم في الجدول المقترح الذي تم الاعلان عن مؤخراً ، ونعدكم في حال صدرور الجدول سنوافيكم به كونوا دائما على موعد معنا.

final exam مواعيد امتحانات جميع المراحل التعليمية الأزهرية والعامة للعام الدراسي 2020 "اخر السنة"
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الكلمات المفتاحية

موعد طرح الجدول النهائي للثانوية العامة 2020 موعد امتحانات الشهادة الثانوي العامة الترم الثاني موعد امتحانات الشهادة الابتدائية والاعدادية موعد امتحانات الدبلومات الفنية مواعيد امتحانات جميع المراحل التعليمية الأزهرية 2020

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