لاعب برشلونة يكشف سر خطير عن حياته





كشف اللاعب الدنماركي مارتن برايثويت لاعب فريق برشلونة الإسباني الجديد سر خطير عن حياته قبل انتقاله للبارسا في الفترة الأخيرة.





وقال برايثويت في تصريحات صحفية : "‏اضطررت للجلوس على كرسي متحرك لمدة عامين، بسبب إصابة في الفخذ كان علي أن أرتاح، ولم أستطع إجبار ساقي، وكان الأمر صعباً للغاية بالنسبة لطفل مثلي يحب العب و كرة القدم".





وأضاف عن انتقاله للبارسا : "‏عندما رآيت نفسي في المرآة مع درع برشلونة كان أمرًا مدهشًا، ولقد جعلني الجميع أشعر بالسعادة وأنا هادئ جدًا".





وكان فريق برشلونة قد تعاقد مع اللاعب الدنماركي في الأيام الماضية قادما من فريق ديبورتيفو ليجانيس بعد إصابة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب البارسا لمدة تزيد عن 5 أشهر.



