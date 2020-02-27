"الصحة" تُعلن شفاء الأجنبي الحامل لفيروس كورونا في مصر

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، تعافي الشخص الأجنبي الذي كان حاملا لفيروس كورونا في مصر تمامًا، معقبا: "عادت مصر خالية من فيروس كورونا مرة أخرى".



وأشار "المتحدث باسم وزارة الصحة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن هنااك متابعة دقيقة من وزيرة الصحة لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية، موضحا أن كل المسافرين القادمين من الدول التي ظهر بها الفيروس يتم توقيع الكشف عليهم.



وأضاف، أن هناك تنسيق يجرى مع وزارة الداخلية ليكون هناك ختم متعلق بتوقيع الكشف على الوافدين من الدول التي ظهر بها الفيروس، مؤكدا أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا ارتفعت ووصلت إلى 38%.

