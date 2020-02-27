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معاناة ساري مع يوفنتوس مستمرة

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:25 م
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بوابة الفجر
وكالات
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يعاني مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري، لفرض أسلوبه الفني على لاعبي ناديه، وظهر إحباطه مرة أخرى بعد أداء متواضع خلال الهزيمة أمام أولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي تعليقات يمكن اعتبارها تتحلى بالأمانة التامة، وربما تمثل انتقادات علنية للاعبيه، قال المدرب الذي يدخن بشراهة والبالغ عمره 61 عاماً، إن فريقه يعاني لاستيعاب أسلوبه المفضل في التمريرات السريعة القصيرة.

وقال ساري بعد الهزيمة 0-1 خارج أرضه أمام ليون في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال: "أواجه الكثير من الصعوبات في إيصال فكرة تمرير الكرة بسرعة في هذا الفريق".

وأضاف: "في التدريب تتحرك الكرة حوالي 200 كيلومتر في الساعة، لكن الشيء الغريب أن هذا لا يحدث في المباريات، في التدريب نعمل بسرعة أكبر من سرعتنا في هذه المباراة".

واشتهر يوفنتوس، أنجح أندية إيطاليا على المستوى المحلي، بقدرته على حصد الألقاب دون الشعور بالقلق من المتعة في الأداء.

وقبل قدوم ساري، الذي اكتسب شعبية هائلة خلال 3 سنوات مع نابولي، إلى منصبه الحالي الصيف الماضي قضى يوفنتوس 5 مواسم تحت قيادة المدرب الأكثر واقعية ماسيميليانو أليغري الذي أكد مراراً على مدى أهمية "إدارة المباراة".

وتوج أليغري بلقب الدوري المحلي في كل موسم من مواسمه الخمسة ليصل يوفنتوس إلى ثمانية ألقاب متتالية لكن النادي قرر أنه يحتاج إلى المزيد من المتعة في الأداء ليلجأ إلى ساري الذي يرغب أن يلعب فريقه بأسلوب التمريرات السريعة القصيرة.

لكن يبدو أنه ليس من السهل التخلص من العادات القديمة حيث لاحظ ساري عودة لاعبيه إلى الخلف للدفاع من قرب منطقة الجزاء في أسلوب اعتاد أليغري تنفيذه.

وأظهر يوفنتوس لمحات فقط مما يريده ساري ولا يزال يتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة، لكنه لم يترجم الاستحواذ إلى عدد كبير من الأهداف، حيث سجل 48 هدفاً مقابل 53 هدفاً في نفس المرحلة الموسم الماضي.

وسبق أن عبر ساري في مرات عديدة عن أن رسالته لم تصل بعد إلى اللاعبين لكنه كان أكثر إحباطاً بعد الخسارة في فرنسا.

وقال ساري: "في الشوط الأول كانت تمريراتنا متواضعة ولهذا السبب عانينا، تحسن مستوانا في الشوط الثاني لكنه لم يكن كافياً لمباراة في دوري أبطال أوروبا".

وليس من المعتا توجيه مثل هذه الانتقادات العلنية وربما يتسبب ذلك في إغضاب اللاعبين أو إدارة النادي.

وسبق أن اعتبر مدرب إنتر ميلان أنطونيو كونتي، أن شكوى ساري تبدو غير منطقية الآن لأنه يتولى قيادة الفريق الأكثر إنفاقاً في إيطاليا.

وقال: "الآن هو في الفريق الأقوى لذا يحتاج إلى التحلي بالهدوء".

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