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عاجل.. انهيار 3 منازل بمنطقة "درب العشش" في طنطا

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:26 م
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أرشيفية
أرشيفية
أيمن يحيي
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شهدت منطقة " درب العشش " التابعة لدائرة أول طنطا، بمحافظة الغربية، انهيار مفاجىء لثلاثة منازل دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بسقوط ٣ منازل بدائرة قسم أول طنطا.

على الفور انتقل مسئولي الحي إلى مكان المنازل المنهارة لاتخاذ اللازم.
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