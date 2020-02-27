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عاجل.. انهيار 3 منازل بمنطقة "درب العشش" في طنطا
الخميس 27/فبراير/2020 - 07:26 م
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أيمن يحيي
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شهدت منطقة " درب العشش " التابعة لدائرة أول طنطا، بمحافظة الغربية، انهيار مفاجىء لثلاثة منازل دون وقوع إصابات.
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بسقوط ٣ منازل بدائرة قسم أول طنطا.
على الفور انتقل مسئولي الحي إلى مكان المنازل المنهارة لاتخاذ اللازم.
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بسقوط ٣ منازل بدائرة قسم أول طنطا.
على الفور انتقل مسئولي الحي إلى مكان المنازل المنهارة لاتخاذ اللازم.
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