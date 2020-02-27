عاجل.. انهيار 3 منازل بمنطقة "درب العشش" في طنطا

شهدت منطقة " درب العشش " التابعة لدائرة أول طنطا، بمحافظة الغربية، انهيار مفاجىء لثلاثة منازل دون وقوع إصابات.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بسقوط ٣ منازل بدائرة قسم أول طنطا.



على الفور انتقل مسئولي الحي إلى مكان المنازل المنهارة لاتخاذ اللازم.