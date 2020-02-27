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"قولوا لأبويا أنه السبب".. آخر كلمات الشاب المنتحر من الدور التاسع بفيصل

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:24 م
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موقع الانتحار
موقع الانتحار
إيمان عبد العاطي
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"أنا زهقت من الدنيا وعايز انتحر.. قولوا لابويا أنه السبب.. حسبي الله ونعم الوكيل فيه".. هذه كانت آخر كلمات قالها "محمد" الشاب المنتحر عن طريق إلقاء نفسه من الدور التاسع، بشارع فيصل، قبل تنفيذ جريمته.

وكانت تفاصيل جديدة كشفتها تحقيقات رجال مباحث الجيزة، حول انتحار شاب عن طريق سقوطه من الطابق التاسع بشارع فيصل، وإذ تبين أن الشاب بعد إجرائه مكالمته مع والدته، ومعرفته بنشوب مشاجرة بينها وبين والده لتخبره " أبوك ضربني.. وأنا هطلق"، ولدي محاولة صديقه لتهدئته، صعد أعلى وحدة التكييف لينتحر بإلقاء نفسه، ولدي محاولة أصدقائه من إنقاذه " خلع هدومه".. وانتحر من الدور التاسع.

وبينت التحقيقات أن المنتحر يُدعي" محمد"، عمره 26 سنة، خريج نظم ومعلومات إدارية، لديه أشقاء أكبر منه، ومقيم بمنطقة القومية بإمبابة، وكان بالشقة محل الواقعة، لدي صديقه، بالشقة محل الواقعة رفقة أصدقائه.

وسقط شاب من الطابق التاسع بأحد العقارات، بمنطقة المريوطية، بشارع فيصل، نطاق قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شاب من الطابق التاسع، بأحد العقارات، بمنطقة المريوطية، بنطاق القسم.

وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، وإنتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين انتحار شاب عن طريق إلقاء نفسه من الطابق التاسع بالعقار محل الواقعة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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فيصل شاب انتحار

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