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التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:07 م
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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أعلن البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفنى لفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه أهلي جدة، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

في حراسة المرمى: براد جونز.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، مايكون بيريرا، عبدالإله العمري، عبدالرحمن العبيد.

في خط الوسط: مختار علي، بيتروس ماتيوس، نور الدين أمرابط، جوليانو فيكتور، أحمد موسي.

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: وليد عبدالله، عمر هوساوي، عوض خميس، عبدالرحمن الدوسري، عبدالعزيز الدوسري، فهد الجميعة، خالد الغنام، يحيي الشهري، عبدالفتاح ادم.

بينما يبدأ الأهلي السعودي المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

في خط الدفاع: سعيد المولد، محمد البصاص، جوزيف دي سوزا، لوكاس ليما.

في خط الوسط: حسين عبد الغني، يوسف الحربي، ماركو مارين، يوسف بلايلي.

في خط الهجوم: دجانيني تفاريس، عمر السومة.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد الربيعي، سلمان المؤشر، ساريتش، عسيري، محمد المجحد، عبدالله حسون، عبدالرحمن غريب، مازن أبو شرارة، علي الأسمري.

والجدير بالذكر أن المباراة تنطلق بينهما في تمام الثامنة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية.
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