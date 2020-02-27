إسرائيل: نعمل أفضل من كل الدول بشأن مواجهة فيروس "كورونا"





قال رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، إن "بلاده تعمل أفضل من كل الدول فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا الجديد".





وأضاف نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في إطار الجهود الإسرائيلية لمنع تفشي فيروس كورونا، تحدثت مع أطباء عرب إسرائيليين كبار، وتأكد من أن التعليمات التي أصدرت للمواطنين بخصوص الإجراءات الوقائية، التي يجب اتخاذها ترجمت للعربية لصالح مواطنينا العرب".





وقررت إسرائيل حظر دخول المسافرين الأجانب القادمين من كوريا الجنوبية واليابان للأسبوعين القادمين، حوفًا من انتشار فيروس "كورونا" في إسرائيل.





وأوحض وزير الداخلية الإسرائيلية آرييه درعي، يوم الأحد الماضي، أن "دخول القادمين من كوريا الجنوبية واليايان سيمنع في المنافذ كافة، الجوية والبرية والبحرية".





وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه "تقرر تكثيف عمل الهيئة الخاصة في مطار (بن غوريون) الدولي، بغية التعامل مع السائحين الذين سيحظر عليهم دخول البلاد".





وتحدث مدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم مع سفراء إسرائيل لدى هاتين الدولتين والصين حول إمكانية المساس بالعلاقات الدبلوماسية معها بسبب هذه الخطوة، وأكد روتين للسفراء الإسرائيليين على أن "الحفاظ على سلامة الجمهور في إسرائيل في صدارة سلم الأولويات"، حسب ما نقلت الهيئة الإسرائيلية.



