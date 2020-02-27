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البورصة الأمريكية تواصل التراجع خلال التعاملات
الخميس 27/فبراير/2020 - 06:53 م
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وكالات
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واصلت البورصة الأمريكية التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 431.59 نقطة بنحو 1.60% ليسجل 26526 نقطة.
وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ليخسر 53.85 نقطة أو ما يعادل 1.73% ليسجل 3062.54 نقطة.
وانخفض مؤشر ناسداك المجمع ليخسر 236.74 نقطة أو ما يعادل 2.64% إلى 8744.03 نقطة.
والمؤشرات الثلاثة منخفضة حاليا ما يزيد عن 10% دون المستوى المرتفع القياسي الذي بلغته خلال الجلسة في وقت سابق من الشهر الجاري.
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