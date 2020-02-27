البورصة الأمريكية تواصل التراجع خلال التعاملات





واصلت البورصة الأمريكية التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي.





وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 431.59 نقطة بنحو 1.60% ليسجل 26526 نقطة.





وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ليخسر 53.85 نقطة أو ما يعادل 1.73% ليسجل 3062.54 نقطة.





وانخفض مؤشر ناسداك المجمع ليخسر 236.74 نقطة أو ما يعادل 2.64% إلى 8744.03 نقطة.





والمؤشرات الثلاثة منخفضة حاليا ما يزيد عن 10% دون المستوى المرتفع القياسي الذي بلغته خلال الجلسة في وقت سابق من الشهر الجاري.