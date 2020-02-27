التهامي وميرنا وليد ورجاء حسين أبرز المكرمين في "ملتقي المشاهير"



وكان من ابرز المكرمين الفنانة الكبيرة رجاء حسين، الفنان الكبير أحمد ماهر ونجله الفنان الشاب محمد أحمد ماهر والفنان الكبير محسن محيى الدين، والفنانة ميرنا وليد، والإعلامي الكبير طارق علام، والفنان الكبير محمد الصاوي والفنانة الكبيرة فاطمة الكاشف والفنانة جينا سليم والمطربة نهلة خليل، والإعلامي أحمد رجب، والشيخ محمود ياسين التهامي، والفنان شريف باهر والموسيقار شريف حمدان وعازف الكمان الشهير أحمد مختار والمطربة مي مصطفى والفريق الناجح ثلاثي ضوضاء المسرح.

أقميت أمس فعاليات ملتقى "المشاهير" لـ الدورة الثانية تحت شعار "نجوم الفن الجميل" بقاعة مؤتمرات مركز التعليم المدني، التابع لوزارة الشباب والرياضة.