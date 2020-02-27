Advertisements
عاجل.. مصدر بالنقل: سقوط جرار و3 عربات في قطار 654 مطور "إسكندرية - مطروح"
الخميس 27/فبراير/2020 - 06:50 م
Advertisements
كرستينا عياد
Advertisements
صرح مصدر مسؤول بوزارة النقل عن وقوع حادث سقوط جرار وثلاث عربات في قطار 654 "إسكندرية - مطروح"، بلا وفيات، تسبب الحادث في حدوث الإصابات لبعض الركاب.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن ما حدث هو سقوط للجرار من مسير القطار وليس انقلابه، مؤكدًا على أنه تم الدفع بالمعدات الخاصة لاحتواء الحادث.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن ما حدث هو سقوط للجرار من مسير القطار وليس انقلابه، مؤكدًا على أنه تم الدفع بالمعدات الخاصة لاحتواء الحادث.
Advertisements