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عاجل.. مصدر بالنقل: سقوط جرار و3 عربات في قطار 654 مطور "إسكندرية - مطروح"

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:50 م
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أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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صرح مصدر مسؤول بوزارة النقل عن وقوع حادث سقوط جرار وثلاث عربات في قطار 654 "إسكندرية - مطروح"، بلا وفيات، تسبب الحادث في حدوث الإصابات لبعض الركاب.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن ما حدث هو سقوط للجرار من مسير القطار وليس انقلابه، مؤكدًا على أنه تم الدفع بالمعدات الخاصة لاحتواء الحادث.

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وزارة النقل مصر قطار انقلاب قطار اخبار

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