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رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:45 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
علي نبوي
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قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق لديه حلم التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة صن داونز المقرر لها السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا :"لدينا الحلم لتحقيق اللقب لكنه لن يتحقق بسهولة ويحتاج لعدة عوامل تساعدك على تحقيق النجاح".

 

وزاد :"ليس هناك ضغوطًا على اللاعبين هم مجموعة كبيرة من اللاعبين ولديهم خبرات كبيرة".

 

وأشار :"رمضان صبحي غير جاهز لمواجهة السبت المقبل، ولا يمكن أن أحقق حاليا نسب مشاركته في مباراة العودة".

 

وأتم حديثه :"أي كلام عن عقد جلسة مع صالح جمعة ليس صحيحًا".

 


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