فنان سعودي شهير يتعرض لحادث سير

تعرض الفنان السعودي عبد الله السدحان لحادث سير مساء أمس وذلك أثناء توجهه لتصوير مسلسله الجديد الديك الأزرق.



ونشر السدحان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، وظهر من خلاله سيارته وهي محطمه.



وعلق السدحان قائلًا: ‏الحمدلله على كل حال سالمين .

من زود الوناسة ما امدانا نصل للرياض ونفرح بالأحبة وندخل في دهاليز اول يوم تصوير الديك الأزرق ليقدر الله وياتي احدهم ويقشني انا و سيارتي.





وأضاف: لندخل في دهاليز التقييم والتقديرات وما بين تعتبر تالف ام لا وحده رده . الأهم انا بخير ومن معي تجنباً للإشاعة.



