Advertisements
Advertisements
Advertisements

فنان سعودي شهير يتعرض لحادث سير

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
تعرض الفنان السعودي عبد الله السدحان لحادث سير مساء أمس وذلك أثناء توجهه لتصوير مسلسله الجديد الديك الأزرق.

ونشر السدحان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، وظهر من خلاله سيارته وهي محطمه.

وعلق السدحان قائلًا: ‏الحمدلله على كل حال سالمين .
من زود الوناسة ما امدانا نصل للرياض ونفرح بالأحبة وندخل في دهاليز اول يوم تصوير الديك الأزرق ليقدر الله وياتي احدهم ويقشني انا و سيارتي.


وأضاف: لندخل في دهاليز التقييم والتقديرات وما بين تعتبر تالف ام لا وحده رده . الأهم انا بخير ومن معي تجنباً للإشاعة.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ ساعة و نصف

كارثة تهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية يجهزها فايلر أمام صن داونز.. خروج لاعبين من التشكيل الأساسي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يرد على تصريحات مدرب صن داونز.. ويلمح لإمكانية استبعاد "المتمردين"

منذ ساعة و 12 دقيقة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ ساعة و 7 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

صدمة كبرى للجماهير بشأن معركة الكلاسيكو

منذ 41 دقيقة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 9 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:18 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

كارثة تهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

07:20 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

05:43 م

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

11:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status