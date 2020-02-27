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"كلاسيكو الوجع".. الاحباط يُخيم على موقعة ريال مدريد وبرشلونة

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:39 م
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بوابة الفجر
وكالات
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ربما تكون نتيجة مباراة قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد، مؤثرة في الصراع على اللقب، لكن ظهور الفريقين بشكل متواضع في دوري أبطال أوروبا يوضح أن واقع وصف المواجهة بأنها بين أفضل فريقين في العالم قد لا يكون دقيقاً.
وخسر ريال 1-2 على أرضه أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 بينما تعادل برشلونة 1-1 خارج أرضه مع نابولي في نتيجة تحققت بعد أداء متواضع وأكدت مخاوف ليونيل ميسي بأن الفريق ليس جيداً بالشكل الكافي لحصد اللقب القاري.
ويتصدر برشلونة الدوري بفارق نقطتين قبل الصدام المرتقب في سانتياغو برنابيو بعدما تعثر فريق المدرب زين الدين زيدان بالتعادل 2-2 مع سيلتا فيغو ثم الهزيمة بهدف أمام ليفانتي في آخر جولتين.
وقال مهاجم ريال مدريد السابق الأرجنتيني خورخي فالدانو: "تبدو هذه المباراة مثل سباق بين شخصين مصابين، الواقع أن الفريقين يؤديان بشكل سيء جداً".
وأضاف: "يعود تعافي برشلونة إلى تراجع ريال مدريد وبشكل أكبر من أداء الفريق نفسه، تعثر ريال زاد من قوة برشلونة الذي قدم أداء متواضعاً أمام نابولي".
وسيدخل الفريقان المباراة وسط غيابات عديدة حيث يفتقر ريال للمهاجمين مع إصابة ماركو أسينسيو وإيدن هازارد ورودريغو.
وسيحتاج برشلونة إلى تعويض غياب المصابين جوردي ألبا وسيرجي روبرتو وعثمان ديمبلي ولويس سواريز بينما تحوم شكوك حول مشاركة المدافع جيرار بيكي الذي خرج مصاباً أمام نابولي.
ورغم امتلاك أعلى تشكيلات العالم أجراً فإن المدرب كيكي سيتين اضطر إلى استكمال مقاعد البدلاء أمام نابولي بثلاثة لاعبين من الفريق الثاني وهو ما أثار استياء بعض اللاعبين الكبار.
وقال إيفان راكيتيتش لاعب الوسط: "لدينا تشكيلة صغيرة لكن المسؤولين يدركون ذلك".
ورغم وجود بعض المشكلات يبدو برشلونة في حالة معنوية أفضل قبل خوض القمة بعدما فاز في آخر 4 مباريات في الدوري المحلي.
وعلى أقل تقدير يستطيع برشلونة الاعتماد على ميسي الذي سجل 4 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى في آخر 4 مباريات بالدوري.
وقال قائد ريال سيرجيو راموس لموقع رابطة الدوري الإسباني: "إنه من أفضل اللاعبين في التاريخ، أحترمه كثيراً لكن أتمنى يوم الأحد ألا يكون في يومه لأن هذا سيعني أننا جميعاً قمنا بعمل رائع".
وأضاف المدافع الذي تلقى بطاقة حمراء أمام سيتي: "ستكون مباراة تنافسية بسبب توقيتها في الموسم، الفارق ضئيل والنتيجة ستكون حاسمة وأتمنى أن نخرج بالانتصار".
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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد برشلونة

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