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فايلر يرد على تصريحات مدرب صن داونز.. ويلمح لإمكانية استبعاد "المتمردين"

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:40 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
علي نبوي
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تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الفريق الأحمر لصن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها بعد غد السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وفي بداية المؤتمر الصحفي قال فايلر: "لن أعلق على خسارة الفريق بخمسة أهداف قبل ذلك أمام صن داونز، لا أريد الحديث عن الماضي".

 

وأضاف :"لاعبو الأهلي جاهزون لهذه المباراة ومؤهلون نفسيًا لها، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".

 

وتابع :"أحب العمل مع مجموعة اللاعبين المحترفين، التي تتقبل قراراتي الفنية".

 

وأشار: " المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي يقول أن الأهلي مرشح للتتويج باللقب الإفريقي، وأنا أقول بأن صن داونز فريق قوي جدًا ونجح في الفوز بالبطولة في السنوات الأخيرة كما حقق الفوز بنتيجة كبيرة على الأهلي، ومرشح للتتويج باللقب".

 

وأشار :"ليس من الممكن أن ننهي اللقاء من جولة واحدة، المباراة ستكون ذهابًا وإيابًا".

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