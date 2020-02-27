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وزير الرياضة العماني يبحث التعاون مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:40 م
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بوابة الفجر
اية حمروشي
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عقد اليوم الخميس، الشيخ سعد بن محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية بسلطنة عمان، جلسة مع الدكتور سعيد حمد الحساني، رئيس الإتحاد العربي للرياضة الجامعية، والدكتور صبحي حسانين النائب الأول للاتحاد، وذلك علي هامش إنعقاد الجمعية العمومية للإتحاد العربي للرياضة الجامعية.


وبحث وزير الرياضة العماني، مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، سبل التعاون بين الطرفين لرفع مستوي الرياضة العربية والجامعية خلال الفترة المقبلة.


وكان الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد ، قد توجها إلي سلطنة عمان لحضور انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية ومراسم انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية للدورة الجديدة والتي تنطلق علي هامش البطولة العربية المقامة حالياً.
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