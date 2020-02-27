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وفاء الكيلاني تعود للشاشة من خلال هذا البرنامج (تفاصيل)

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:39 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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نشرت فضائية dmc برومو ترويجي للبرنامج الجديد، المقرر أن تقدمه الاعلامية وفاء الكيلاني، خلال فترة قصيرة مقبلة. 

وتقرر تقديم البرنامج الذي يحمل اسم "السيرة"، وتودر موضاعاته في استضافة نجوم الفن والرياضة من أقطار الوطن العربي، والخروج منهم بتصريحات خاصة حول ما كتبه كل فنان من أدق التفاصيل التي أثرت في حياته بشكل خاص، وما إن كان يوافق النجم او الشخصية على تجسيد سيرته الذاتية في عمل فني أم لا. 

على جانب آخر انتشرت بعض الشائعات حول انفصال "الكيلاني" عن زوجها الفنان السوري "تيم حسن"، وذلك بعد كتابتها تويتة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، والتي تحدثت فيها عن التجاهل والفراق والندم، ما آثار الجدل والشكوك حول طلاقها. 

وقامت الإعلامية المصرية بالرد على هذه الأخبار، والتي أكدت عدم صحة هذه الأخبار المتداولة، من خلال نشرها صورة تجمعها مع زوجها "تيم حسن" عبر حسابها الخاص على "إنستجرام". 

ويذكر أن آخر ظهور للإعلامية وفاء كيلاني على الشاشة، كان منذ عامين في برنامج "تخاريف"، عبر فضائية mbc.
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