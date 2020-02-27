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الخطيب يرأس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:35 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، المتجهة إلى جنوب إفريقيا، لمواجهة صن داونز، بدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي قرار بيبو، برئاسة البعثة، نظرًا لأهمية المباراة ورغبته في توحيد صفوف الفريق، والشد من أزر اللاعبين وإضفاء مزيد من الحماس عليهم داخل أرضية الملعب.

ومن المنتظر أن تطير بعثة الأهلى إلى جنوب إفريقيا مساء الأحد المقبل على نفس الطائرة التى يتواجد عليها فريق صن داونز، بسبب ضيق الوقت ورغبته في التعود على أجواء القارة السمراء.

ويلتقي الأهلي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مواجهة الإياب يوم 7 مارس المقبل في بريتوريا.
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