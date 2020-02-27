كاسونجو يكشف مفتاح فوز الزمالك على الترجي

اكد كاسونجو مهاجم الفريق الأول بنادي الزمالك على أن وحدة اللاعبين عامل أساسي لتحقيق الانتصار على الترجي يوم غد الجمعة في ستاد القاهرة.





وقال كاسونجو في تصريحاته اليوم بالمؤتمر الصحفي: نعمل على أن نكون واحد، وروح الفريق ستكون السبب الرئيسي في الفوز بمباراة الترجي التونسي غدا.





واضاف: انا ومصطفى محمد نعمل لصالح الفريق، كنت غائبا عن المباريات خلال الفترة الماضية، وبدأت اشارك في المباريات بشكل تصاعدي، وانا تحت امر الجهاز الفني في اي وقت.





ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم غد الجمعة على ملعب ستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أـبطال إفريقيا.



