عاجل.. الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابين بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الأمارتية، مساء اليوم الخميس، شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس "كورونا" الجديد، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات من الجنسية الصينية، يبلغ أحدهما من العمر 36 عامًا ليكون هو الفرد الثاني، الذي مُن عليه بالشفاء من العائلة الصينية الأولى التي تم تشخيصها بالإمارات، والآخر أيضًا من الجنسية الصينية ويبلغ من العمر 37 عامًا، وبذلك يكون إجمالي الحالات المتعافية هي 5 حالات، وفقًا لوكالة الأنباء الإمارتية "وام".





وكشفت الوزارة الإمارتية عن تسجيل عدد 6 إصابات جديدة بالفيروس تم رصدها من خلال نظام الإبلاغ المبكر المستمر تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، "تتضمن 4 إيرانيين، ومصابًا صينيًا وبحرينيا" جميعهم قدموا من إيران قبل قرار وقف الرحلات، والذي أعلن عنه مؤخراً؛ وبذلك يكون عدد الحالات المشخصة 19 حالة.





وتم حصر عدد 28 مخالطًا لحالات مؤكدة سابقة ضمن برنامج التقصي النشط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالعزل الطبي؛ لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع.



