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عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:18 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
حسن شحاتة
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وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة نارية إلى مسؤولي اتحاد الكرة بعد صدور قرار رسمي باعتماد هزيمة الفارس الأبيض لمباراة القمة أمام الأهلي، وخصم 3 نقاط منه بالدوري المصري، بعد غياب الفريق عن المباراة لعدم وصول حافلة اللاعبين.

وصرح مرتضى منصور، عبر قناة ناديه قائلًا: "كيف تصدر هذه العقوبات دون تحقيق؟ هل تواصل اتحاد كرة القدم معنا لمعرفة سبب عدم وصول الحافلة؟ لم يحدث ذلك رغم أنه من الوارد أن يكون هناك حادث سير أو أمر مثل هذا".

وتابع: "اتحاد الكرة سبق وأعلن عن تأجيل 3 مباريات في نفس اليوم بدوري الدرجة الثانية، بسبب سوء الأحوال الجوية، والمباراة نفسها تأخرت لعدم وصول الأهلي في الموعد المحدد، رغم أن حافلة المارد الأحمر خالفت قوانين المرور وسارت في اتجاه معاكس، وكان من الوارد أن تتسبب في حادث سير".

وأكد "مرتضى"، على أن المباراة ستعاد وإذا لم يحدث ذلك سيعتزل مهنة المحاماة، موجهًا رسالة لعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة بأن اللقاء سيعاد رغم أنفه.

وواصل: "لا عقوبة بدون نص، ولائحة لجنة الانضباط والأخلاق غير معتمدة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وبالتالي غير قانونية، وأوضح أن عقوبات السوبر بلا قيمة لأنها غير شرعية، وكل ما فعلته أنها زادت التعصب والاحتقان بين الجماهير.

والجدير بالذكر أن الزمالك ينتظره مواجهة نارية في دوري أبطال أفريقيا، مساء غدٍ الجمعة/ ضمن ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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