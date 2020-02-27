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"الصحة السعودية" تؤكد عدم تسجيل حالة إصابة بكورونا حتى الآن

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:07 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكدت وزارة الصحة السعودية، عدم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة حتى الآن.

 وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الخميس، أنه بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (82167) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم(32897) بينما توفي(2801).

كانت وزارة الخارجية السعودية، علقت أمس الأربعاء، الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وكذلك أوقفت الوزارة الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها علقت استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مستثنية من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

كما أكدت المملكة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، مجددة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة فيروس كورونا تسجيل السعودية الرى إصابة

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