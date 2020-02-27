يسرا: عليك أن تفهم أنك تعمل لصالح الناس





وتابعت "يسرا'' قائلة: عليك أن تفهم أنك تعمل لصالح الناس وأنك يجب أن تعمل وفقا لتوقعاتهم"، وبادلتها التعليق الفنانة ''هنادي مهنى" قائلة: ملكة.



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: انتي أسطورة الأساطير وهتقضلي طول عمرك أسطورة.



وفي سياق أخر قدمت "يسرا" العديد من الأعمال الفنية منها قبل الوداع، ضحك ولعب وجد وحب، حرب الفراولة، وصمة عار، موعد لم يتم، أحلام عادية، فوق مستوى الشبهات، الحساب يجمع، لدينا أقوال أخرى، وعدد من المسرحيات منها كعب عالي، بداية ونهاية، لما بابا ينام.





نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "يسرا" في هذه الصورة مرتدية فستانا من اللون الأسود وبه بعض من الرسومات، مع إرتدائها نظارة شمسية ووضع ميكب يتلائم مع بشرتها الجميلة مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة.وكتبت "يسرا" على هذه الصورة قائلة: "إذا كان الناس لا يقدرون عملك ولا يرونك أسطورة، فلن تكون أبدا أسطورة.