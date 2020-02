يسرا: عليك أن تفهم أنك تعمل لصالح الناس

View this post on Instagram

🎁🎬مفاجأة جديدة في مسلسل #دانتيل و هي انضمام ابنة أخت #سيرين_عبدالنور #إلسا_ماريا التي ستشاركها في التمثيل🙌 www.ETbilarabi.com | #ET_بالعربي