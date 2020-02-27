البترول توقع اتفاقيات لتسوية النزاعات الدولية الخاصة بمصنع الإسالة بدمياط

أبرمت جمهورية مصر العربية اتفاق تسوية وأخر اتفاق إطاري بين كلاً من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة إيني ومجموعة ناتورجي للطاقة وشركة يونيو فينوسا جاس والشركة المصرية الإسبانية للغاز "سيجاس"، وذلك وفقًا لمجموعة من الخطوات اللازمة لدخول التسوية حيز النفاذ.





وبتاريخ دخول اتفاقية التسوية لحيز النفاذ سيتم تسوية أحكام التحكيم الدولي الصادرة ضد جمهورية مصر العربية وإنهاء كافة النزاعات القائمة وبشكل نهائى بين جمهورية مصر العربية وشركة إيجاس من جانب وشركتى يونيون فينوسا جاس وسيجاس من جانب أخر بشأن إتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعيى واستخدام سعة الإسالة لتسييل الغاز الطبيعي بمصنع الإسالة بدمياط.





وذلك يأتى في ضوء إهتمام الدولة بتسوية كافة النزاعات مع المستثمرين لتشجيع مناخ للإستثمار والعمل على جذبة داخل جمهورية مصر العربية.



