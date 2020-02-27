Advertisements
Advertisements
Advertisements

البترول توقع اتفاقيات لتسوية النزاعات الدولية الخاصة بمصنع الإسالة بدمياط

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:04 م
Advertisements
أثناء التوقيع
أثناء التوقيع
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أبرمت جمهورية مصر العربية اتفاق تسوية وأخر اتفاق إطاري بين كلاً من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة إيني ومجموعة ناتورجي للطاقة وشركة يونيو فينوسا جاس والشركة المصرية الإسبانية للغاز "سيجاس"، وذلك وفقًا لمجموعة من الخطوات اللازمة لدخول التسوية حيز النفاذ.

وبتاريخ دخول اتفاقية التسوية لحيز النفاذ سيتم تسوية أحكام التحكيم الدولي الصادرة ضد جمهورية مصر العربية وإنهاء كافة النزاعات القائمة وبشكل نهائى بين جمهورية مصر العربية وشركة إيجاس من جانب وشركتى يونيون فينوسا جاس وسيجاس من جانب أخر بشأن إتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعيى واستخدام سعة الإسالة لتسييل الغاز الطبيعي بمصنع الإسالة بدمياط.

وذلك يأتى في ضوء إهتمام الدولة بتسوية كافة النزاعات مع المستثمرين لتشجيع مناخ للإستثمار والعمل على جذبة داخل جمهورية مصر العربية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصنع إسالة الغاز تشجيع الاستثمار تسوية النزاعات التحكيم الدولي إسالة الغاز بدمياط

أخبار تهمك

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ 40 دقيقة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 10 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد: ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

شريف إكرامي يوقع لبيراميدز.. الصقر يؤكد والحارس ووالده يردان

منذ حوالي 3 ساعات

"تذكرتي" توضح حقيقة تعطل سيستم حجز تذاكر مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 20 ساعة

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يكشف عن سر سقوط ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية يجهزها فايلر أمام صن داونز.. خروج لاعبين من التشكيل الأساسي

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

أول رد من "وزارة البترول" على قرار التحكيم الدولى بتغريم مصر 2 مليار دولار لشركة إسبانية

عاجل.. أول تعليق رسمى من "البترول" عن غرامة الـ 2مليار دولار لصالح شركة أسبانية

بعد غرامات دولية تقترب من 4 مليارات دولار.. هل تعاد محاكمة سامح فهمى فى قضية تصدير الغاز؟

مصر تنهى قضايا تحكيم الغاز مع إسرائيل

"دمياط للإسالة" يستأنف التصدير في أبريل بعد توقف 6 سنوات

تفاصيل إتفاق مصرى أمريكى لتنفيذ خط الغاز مع قبرص.. والقضاء على طموح "اردوغان" بمنطقة شرق المتوسط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

مفاجأة مدوية يجهزها فايلر أمام صن داونز.. خروج لاعبين من التشكيل الأساسي

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

11:58 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

11:22 ص

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status