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"التنمية الزراعية المتواصلة" في المؤتمر الدولي العاشر بـ زراعة الفيوم

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:03 م
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الدكتورة منى الخشاب عميد كلية الزراعة
الدكتورة منى الخشاب عميد كلية الزراعة
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تعقد كلية الزراعة جامعة الفيوم على مدار ثلاثة أيام من يوم الاثنين 2 مارس 2020 المؤتمر الدولي العاشر بعنوان " التنمية الزراعية المتواصلة" يناقش المؤتمر قضايا الزراعة في الوقت الراهن ، ويشارك في المؤتمر عدد  من الجامعات المصرية والعربية.

وصرحت الدكتورة منى الخشاب عميد كلية الزراعة بأن المؤتمر يعقد تحت رعاية أ.د/ أحمد جابر شديد رئيس الجامعة ويتناول الكثير من القضايا الزراعية حيث يتناول المؤتمر قضايا التنمية الزراعية سواء الاقتصادية أو مشاكل تغيرات المناخ وأثرها على الزراعة والتنمية الريفية والاستزراع السمكي كأداة من أدوات تغطية فجوة البروتين الحيواني ، كما يتناول المؤتمر مشاكل تنمية الانتاج الحيواني ونظم التربية وانتاج الاعلاف ويتناول أيضاَ قضايا أمراض النبات ومشاكل ادارة الموارد المائية. ويشارك في المؤتمر نحو 20 مؤسسة مصرية وحوالي 13 دولة عربية يتوافد باحثوها وأساتذتها للمشاركة بأبحاثهم في المؤتمر.

يضم المؤتمر 19 جلسة علمية فى مجال:
الاقتصاد والإرشاد الزراعى والمجتمع الريفي _ مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكي _المكافحة المتكاملة_البساتين ( خضر _ فاكهة _ زينة ).
الصناعات الغذائية _ الأراضى والمياه_ الميكروبيولوجيا_ المحاصيل - والوراثة

ويضم المؤتمر 5  محاضرات عن القضايا الزراعية المعاصرة بعنوان:
1_ أثر التغيرات المناخية على أداء  حيوانات المزرعة.
2_الاتجاهات الحديثة فى التحسين الوراثي لمحاصيل الخضر عن طريق الهندسة الوراثية.
3_ الأمراض النيماتودية وطرق المكافحة الآمنة.
4_ فسيولوجيا تغذية النبات (اسمدة وتسميد)
5_ ادارة فهرسة المراجع باستخدام أحد البرامج الحديثة.
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الكلمات المفتاحية

كلية الزراعة جامعة الفيوم التنمية الزراعية المتواصلة

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