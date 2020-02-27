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"الخثلان": تعليق دخول المعتمرين للحفاظ على أرواح المسلمين من كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:58 م
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الدكتور سعد بن تركي الخثلان
الدكتور سعد بن تركي الخثلان
الفجر السعودي
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أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء السابق، الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أن قرار المملكة بتعليق دخول المعتمرين والزوار مؤقتاً اتخذ لتحقيق المصلحة العامة للمسلمين وذلك للحفاظ على أرواح المسلمين من مرض كورونا الفتاك المنتشر في العالم الذي من طبيعته سرعة الانتقال من شخص لآخر بطريق العدوى.


وأضاف الخثلان أن المرض قد يتسبب في الوفاة، كما حصل في عدد من دول العالم، وفي العمرة يجتمع عدد كبير من المعتمرين في المطاف وفي المسعى، ولو وجد في هؤلاء المعتمرين مصاب بهذا المرض، فربما نقله لغيره بطريق العدوى، خصوصا أن المطاف والمسعى يكون في كثير من الأحيان مزدحما، وربما انتقل أيضاً لبعض المسلمين المقيمين في مكة.


واستشهد الشيخ الخثلان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم فقال: "فر من المجذوم فرارك من الأسد" -رواه البخاري، مضيفا: لما قدم وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم رجل مجذوم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: "إنا قد بايعناك فارجع" رواه مسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين لكن لما كان الجذام مرضاً معدياً أمر بالفرار واجتناب مخالطة المجذوم وأمر المصاب بالجذام بالرجوع، لأجل لئلا ينقل هذا المرض لغيره بطريق العدوى، فاتخاذ التدابير الواقية من انتشار الأمراض المعدية منهج نبوي وهو من فعل الأسباب المشروعة.


وأشار إلى أنه يتبين أن ما اتخذته المملكة العربية السعودية من إيقاف دخول المعتمرين مؤقتاً يتفق مع الأدلة والأصول والقواعد الشرعية، سائلا الله لولاة الأمر التسديد والتوفيق لما يحب ويرضى.


كانت وزارة الخارجية السعودية، علقت أمس الأربعاء، الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وكذلك أوقفت الوزارة الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها علقت استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مستثنية من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

كما أكدت المملكة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، مجددة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا المملكة المعتمرين المسلمين الرى الدكتور سعد بن تركي الخثلان

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