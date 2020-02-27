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ألمانيا.. نواب اليسار يتهمون ميركل بالتورط في مقتل "سليماني"

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:44 م
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المستشار الألمانية - ميركل
المستشار الألمانية - ميركل
وكالات
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وجه عدد من نواب اليسار المتطرف في ألمانيا، مساء اليوم الخميس، الاتهام إلى المستشارة أنجيلا ميركل بشأن التورط في مقتل قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الصوري الإيراني قاسم سليماني، في ضربة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وأفاد ثمانية من نواب السيار المتطرف: بأنهم "تقدموا بشكوى ضد ميركل ووزراء تتهمهم بالتورط في مقتل سليماني بالعراق".

هذا وتتعلق الشكوى بقاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية المترامية الأطراف في غرب ألمانيا، التي يعتقد أنها تضم محطة للأقمار الاصطناعية وتستخدم للتحكم بالطائرات الأمريكية المسيرة في أجواء أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال النائب عن حزب اليسار الكسندر نيو: "لا يمكن إرسال إشارات التحكم في هجوم الطائرة المسيرة، التي قتلت سليماني سوى من خلال محطة إرسال على الأراضي الألمانية وهي قاعدة رامشتاين الأمريكية الجوية".

وتظهر نسخة الشكوى الجنائية التي نشرها نيو على موقعه الإلكتروني استهداف المستشارة وزراء الخارجية هايكو ماس والدفاع إنغريت كرامب-كارينباور، والداخلية هورست سيهوفر "وأعضاء آخرين في الحكومة الفدرالية".

ويتهم حزب اليسار ميركل والوزراء بـ"التورط من خلال الإهمال" في مقتل سليماني.

وتابع البيان: "لا نستطيع أن تستمر في قبول خرق الحكومة الفدرالية للقانون الدولي من خلال تمكين ودعم حرب الطائرات المسيرة الأميركية غير القانونية"، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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الكلمات المفتاحية

ميركل مقتل سليماني سليماني ألمانيا

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