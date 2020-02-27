"قلبي حزين".. آية عبدالله تهدي أغنيتها الجديدة إلى روح الرئيس الأسبق حسني مبارك

طرحت الفنانة آية عبد الله أغنية جديدة بعنوان قلبي حزين وهي إهداء إلى روح الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك.



الأغنية تم طرحها على طريقة الفيديو، والذي تضمن عدة مشاهد للرئيس الراحل، والعمل من كلمات إسلام سعد وألحان كريم فتحي وتوزيع إسلام المحسن ومونتاچ حلمي القط.



جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.



وحرص عدد كبير من النجوم على نعي الراحل مبارك بكلمات مؤثرة، وأثار خبر وفاته ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.