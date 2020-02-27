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آبل تستعد للبيع الإلكتروني في الهند خلال 2020 وأكثر

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:24 م
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شركة آبل - سورة أرشيفية
شركة آبل - سورة أرشيفية
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صرح تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة آبل الأمريكية، بأن آبل ستبدأ بتفعيل متاجرها الإلكترونية في الهند خلال العام الجاري على أن تفتح متاجر بيع التجزئة في البلاد خلال العام القادم 2021، وذلك خلال اجتماع المساهمين أمس الأربعاء.

وتعتمد آبل باستمرار على تسويق منتجاتها في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق عالمي للهواتف الذكية عبر متاجر الطرف الثالث، والذي يبدو أنه لن يدوم طويلاً بعد هذه التصريحات.

وقال كوك للحاضرين، إنه يؤمن بفرصة الشركة الكبيرة في السوق الهندي، كون هذه الدولة تتمتع بنشاط اقتصادي وديمغرافية لا مثيل لها.

كما يعتبر السوق الهندي من الأسوق التي تشهد نمواً متسارعاً وهو ما يجعل جميع شركات التقنية توجه أنظارها إليه وتعطيه اهتماماً كبيراً، لكن بالنسبة لمنتجات آبل التي تأتي بأسعار عالية مقارنة مع المقدرة الشرائية للسكان المحليين يجعل الشركة امامي تحدي كبير؛ في وقت تشير فيها احصائيات دراسة السوق إلى أن غالبية الهواتف ذات الاقبال تأتي بسعر أقل من 150 دولارًا.

ومن ناحية آخرى، فالتحديات التي تواجها آبل هناك هو الرسوم العالية التي تفرضها الدولة على استيراد القطع الإلكترونية، مما يعني إضافة الزيادة على عاتق المستهلك النهائي مما يجعل الآيفون أغلى سعراً أيضاً.

ولحل هذه المشكلة سعت آبل على مر السنوات الماضية الى التقليل من سعر الآيفون في البلاد وإجراء مفاوضات مع الحكومة لإعطاءها بعض الامتيازات الضريبة حيث باءت بالفشل؛ مما دفعها لتصنيع الهواتف الموجهة للسوق الهندي محلياً كما فعلت الشركات الصينية لتخطي هذا العائق.
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تيم كوك تكنولوجيا بيع الكتروني العند التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية ابل

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