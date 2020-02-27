مفاجأة مدوية يجهزها فايلر أمام صن داونز.. خروج لاعبين من التشكيل الأساسي

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على إحداث مفاجأة وتعديل في تشكيلته المنتظرة أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

ويرغب رينيه فايلر في الاعتماد على الثنائي أيمن أشرف ومحمود متولي في خط الدفاع، وعدم الاستعانة برامي ربيعة وياسر إبراهيم رغم تقديمها لعروض قوية في الفترة الأخيرة.

الهدف من وضع تغيير في تشكيل الأهلي خاصة في قلب الدفاع يأتي كون صن داونز لا يعتمد على الكرة العرضية ويحاول دائما الدخول من العمق، وهو ما يتطلب السرعة والقوة، وهو ما يتوفر في كل من أيمن أشرف ومحمود متولي.

التشكيل المتوقع للأهلي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - أيمن اشرف - محمود متولي - أحمد فتحي.

في خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - وليد سليمان – محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: مروان محسن.