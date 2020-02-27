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tamwin.com.eg موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:42 م
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أرشيفية
أرشيفية
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tamwin.com.eg موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 

قم بتحديث بيانات بطاقة التموين الخاص بك الآن من خلال صفحة دعم مصر لتحديث بطاقه التموين tamwin.com.eg هنا فقط، إذا كنت تبحث عن صفحة دعم مصر لتحديث بطاقه التموين tamwin.com.eg ، ستجد هنا رابط برنامج دعم مصر، والذي يمكنك الآن من تحديث وربط رقم الموبايل ببطاقة رقم البطاقة التموينية.


صفحة دعم مصر لتحديث بطاقه التموين

العملية التي طالبت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية من المواطنين، حيث يمتلك 19 مليون مواطن مصري بطاقة تموين، وكان الهدف من ذلك هو سرعة الوصول لحاملي البطاقة التموينية، وهو الأمر الذي نادى به السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث طالب بتوصيل السلع التموينية لمستحقيها فقط، وإزالة المواطنين الذي يتمتعون بالعيش الترف ويمتلكون بطاقات تموينية.

على الفور قامت وزارة الانتاج الحربي، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتصميم موقع دعم مصر، والذي يخدم الألأف من المواطنين في تسجيل بياناتهم عبر هذا الموقع لسرعة الوصول إليهم في حال وجود أية مشكلة.

وتعتبر صفحة دعم مصر لتحديث بطاقه التموين، هي التي يبحث عنها الألأف من المواطنين حاليا؛ حيث يرد المواطنين تحديث البيانات الخاصة بهم، وهو ما سنقدمه لكم في السطور التالية من بوابة الفجر الإلكترونية، فتابعونا.


صفحة دعم مصر لتحديث بطاقه التموين tamwin.com.eg

كما نقدم لكافة المواطنين هذه الخطوات لتسجيل وتحديث بيانات بطاقة التموين، حيث تأتي كالتالي:

الدخول إلى موقع وصفحة دعم مصر على شبكة الانترنت.

رابط دعم مصر من هنا

تسجيل رقم الهاتف

تسجيل رقم البطاقة الشخصية

تسجيل رقم بطاقة التموين

اختيار المحافظة المسجل بها المواطن

الضغط على كلمة تسجيل


في حال وجود أية مخالفات على المواطن الذهاب إلى أقرب مقر لوزارة التموين لسهولة تسجيل البيانات.
وزارة التموين والتجارة الداخلية

البداية كانت من أسبوعين حين طالبت وزارة التموين كافة المواطنين الحاملين لبطاقات التموين، بضرورة الدخول على موقع دعم مصر؛ لتحديث بيانات بطاقة التموين، حيث سجل خلال أول أسبوعين حوالي 6 مليون مواطن، من أصل 19 يمتلكون بطاقات تموينية.

tamwin.com.eg موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 
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الكلمات المفتاحية

وزارة التموين والتجارة الداخلية صفحة دعم مصر لتحديث بطاقه التموين

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