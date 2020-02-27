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"راؤول" يلتحق بجمعية المؤلفين والملحنين العالمية SACEM

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:43 م
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الشاعر راؤول
الشاعر "راؤول"
الفجر الفني
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التحق الشاعر المصري أحمد حسن راؤول، بجمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية SACEM، وذلك بعد التحاقه بجمعية المؤلفين المصرية منذ عام.

 

وبذلك فقد أصبح راؤول عضوا رسميا في الجمعية العالمية للمؤلفين والملحنين التي تلتزم بتحصيل حقوقه المادية عن أعماله الفنية حول العالم.

 

يذكر أن الشاعر أحمد حسن راؤول ينتظر أعماله القادمة مع تامر حسني وحميد الشاعري ورنا سماحة وغيرهم من الفنانين.

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