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عاجل.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الترجي

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:39 م
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بوابة الفجر
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استقر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك على التشكيلة التي سيخوض بها لقاء الترجي التونسي يوم غد الجمعة في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وجاء تفكير كارتيرون في الدفع بالرباعي محمود علاء ومحمود حمدى الونش وحازم إمام ومحمد عبد الشافى فى الخط الخلفى، مع استبعاد محمد عبد الغني من المواجهة لعدم تعافيه بشكل كامل.


وسيتواجد الثنائي طارق حامد وساسي في وسط الملعب مع الثلاثي أشرف بن شرقي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ولكن المفاجأة المتوقعة تفكير كارتيرون في مشاركة أوناجم على حساب زيزو في التشكيلة الأساسية وسيقود هجوم الزمالك مصطفي محمد .


الجدير بالذكر أن الزمالك رفض خوض لقاء القمة السابق أمام الأهلي يوم الاثنين الماضي وتم توقيع عقوبة خصم 6 نقاط من الفريق الأبيض وفقاً للوائح.

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