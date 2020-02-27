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"ايلياء للفنون والتراث الفلسطيني" تشعل الساقية بالدبكة والدراما (صور)

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:37 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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شاركت فرقة إيلياء للتراث والفنون الشعبية الفلسطينية، في افتتاح مهرجان ساقية الصاوي السابع عشر للخدمات الثقافية، من خلال مجموعة من العروض الفنية برعاية سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية.

 

وتضمن العرض دبكات يابطل وياحلالي والطيارة، بجانب عمل درامي يجسد الوضع الداخلي في فلسطين من خلال الزفاف وجنازة الشهيد ومواجهة العدو.

 

وأشعلت الفرقة مسرح الساقية وتفاعل معهم الحضور بشدة، وأبدى الكثير اعجابهم بالعمل الدرامي حيث يعد مختلفا عما تقدمه فرق الدبكة الأخرى.

 

وتضمن أعمال الفرقة على أهم الأعمال التراثية والدبكات الشعبية الأصيلة، مثل الدلعونا وظريف الطول والطيارة، بجانب الأغاني الفلسطينية الحديثة.

 

جدير بالذكر أن فرقة إيلياء تأسست في الرابع عشر من أكتوبر لعام 2017، وذلك عن طريق ورش عمل لمختلف الفنون الفلسطينية كالغناء والفنون التشكيلية والدبكة الشعبية في المركز الثقافي والاعلامي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة.

"ايلياء للفنون والتراث الفلسطيني" تشعل الساقية بالدبكة والدراما (صور)
"ايلياء للفنون والتراث الفلسطيني" تشعل الساقية بالدبكة والدراما (صور)
"ايلياء للفنون والتراث الفلسطيني" تشعل الساقية بالدبكة والدراما (صور)
"ايلياء للفنون والتراث الفلسطيني" تشعل الساقية بالدبكة والدراما (صور)
"ايلياء للفنون والتراث الفلسطيني" تشعل الساقية بالدبكة والدراما (صور)
"ايلياء للفنون والتراث الفلسطيني" تشعل الساقية بالدبكة والدراما (صور)
"ايلياء للفنون والتراث الفلسطيني" تشعل الساقية بالدبكة والدراما (صور)
"ايلياء للفنون والتراث الفلسطيني" تشعل الساقية بالدبكة والدراما (صور)
"ايلياء للفنون والتراث الفلسطيني" تشعل الساقية بالدبكة والدراما (صور)
"ايلياء للفنون والتراث الفلسطيني" تشعل الساقية بالدبكة والدراما (صور)
"ايلياء للفنون والتراث الفلسطيني" تشعل الساقية بالدبكة والدراما (صور)
"ايلياء للفنون والتراث الفلسطيني" تشعل الساقية بالدبكة والدراما (صور)
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