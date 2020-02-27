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"التهامي": تاريخنا الفني أكبر من "نمبر وان" و شاكوش و"بنت الجيران"

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:58 م
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محمد رمضان ياسين التهامي شاكوش
محمد رمضان ياسين التهامي شاكوش
مصطفي فكيه_تصوير محمد فتحي
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علق نقيب المنشدين الشيخ محمود ياسين التهامي، على ظاهرة المهرجات المنتشرة في الفترة الأخيرة، التي أثارت الجدل والخلاف بين نقيب الموسيقين الفنان هاني شاكر ومطربين المهرجات، أثناء تكريمه في مهرجان المشاهير أمس.

وعبر"التهامي عن عدم رضاه بما حدث مؤخرًا من الضجة الإعلامية والسوشيل ميديا حول الفنان محمد رمضان ومطربي المهرجانات حتى أصبحو حديث الساعة قائلًا": "مينفعش هذه الثقافة بما تحويها من ممثلين ومطربين وملحنين يدًعو بـ أنهم الفن الأول في مصر، من 15 يوم بنهري في "نمبر وان، ومهرجانات، وشاكوش، "وبنت الجيران".


وأضاف قائلًا:" بوجه رسالة للإعلام والصحفيين، أرجوكم عندنا تاريخ وثقافة مصرية، كفاية على المهرجانات كدا واهتموا بالثقافة والتاريخ الحقيقي".

جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية صدر قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، محذرًا في بيان رسمي من النقابة بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

ونص بيان نقابة المهن الموسيقية، أنه على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".
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الكلمات المفتاحية

الشيخ محمود ياسين التهامي الرى أزمة المهرجانات

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