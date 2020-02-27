الموت يفجع راندا البحيري

أعلنت الفنانة راندا البحيري عن وفاة جدتها مساء اليوم الخميس، وودعتها بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.



وعلقت راندا عبر إنستجرام وقالت: البقاء لله، جدتي روض حسن في ذمة الله، ربنا يجمعنا بيكي علي خير يا حبييتي.



جدير بالذكر أن راندا البحيري تشارك حاليًا في مسلسل الأخ الكبير وحققت نجاحات كبيرة، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc في الثامنة مساء، وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، دينا فؤاد، عبير صبرى، هبة مجدي، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.