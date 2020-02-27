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مدرب الترجي يتحدى الزمالك قبل ساعات من دوري أبطال إفريقيا

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:22 م
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الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
رامي بشاي
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أكد مجدي تراوي المدرب العام لفريق الترجي التونسي على استعداد فريقه لمواجهة الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها غدا الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

 

وقال تراوي في المؤتمر الصحفي المنعقد قبل المباراة: "الخسارة أمام الزمالك في السوبر، ستمون سبب بأن نظهر بشكل جيد وتكون النتيجة إيجابية ويكون لنا رد فعل قوي".

 

وتابع: "نتمنى أن تسود روح طيبة بين الفريقين خلال مباراة القاهرة او مباراة العودة في تونس، الكرة ممتلئة بالأخطاء ولكن الأهم لما ان نصلح اخطائنا بشكل سريع

 

وأضاف: "الزمالك تفوق علينا في مباراة السوبر، حازلنا ان نعمل على اصلاح الأخطاء التي ظهرت في مباراة السوبر، علينا التركيز جيدا في المباراة، وأنا اثق جدا في تحقيق نتيجة طيبة".

 

وواصل: "من مقابلة واحدة كل شي جائز، الزمالك تفوق علينا في السوبر وساعده إحراز هدف في وقت مبكر، علينا التركيز بشكل أكبر في مباراة الغد".

 

وتابع: "نحاول أن نتعامل مع الغيابات الموجودة في الفريق بشكل جيد، واللاعبين الموجودين سيكونون على قدر المسؤولية، الزمالك تاريخ كبير يمتلك وزن كبير في أفريقيا، أغلقنا صفحة السوبر الإفريقي، نمتلك ثقة كبيرة في أولادنا وثقة في تاريخ نادي الترجي الكبير في بطولة دوري أبطال أفريقيا".

 

واختتم: "سنلعب على البطولة بكل قوة، والفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا هدف رئيسي لنا، لا يوجد أي مسؤول في نادي الترجي تحدث عن سهولة مواجهة الزمالك، بالعكس تحدثنا عن قزة المنافس وكامل احترامنا له".

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